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رياضة

سعدي يُشارك في اجتماع لرؤساء اتحادات الكرة الإفريقية

الشروق الرياضي
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سعدي يُشارك في اجتماع لرؤساء اتحادات الكرة الإفريقية
ح.م
وليد سعدي في هذا الاجتماع وبِجانبه داني جوردن رئيس اتحاد الكرة الجنوب إفريقي.

شارك رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الأربعاء، في اجتماع لِرؤساء اتحادات اللعبة على مستوى إفريقيا، تحت إشراف الرجل الأول في “الكاف” باتريس موتسيبي.

جاء ذلك على هامش انعقاد الطبعة الـ 74 لِمؤتمر “الفيفا”، بِالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتمحور اللقاء حول التحدّيات التي تنتظر الأفارقة، والتزام “الفيفا” بتطوير الكرة في القارة السّمراء، وأيضا الانخراط في مشروع الهيئة الدولية للعبة القاضي بِمحاربة العنصرية في الحقل الكروي.

واستغلّ وليد سعدي اللقاء لِتمتين روابط التعاون، مع عديد رؤساء اتحادات الكرة بِإفريقيا.

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