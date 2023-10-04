سعدي يُعيّن مسؤولَين جديدَين

عيّن الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الأربعاء، مسؤولَين جديدَين في هيئته.

ويتعلّق الأمر بكلّ من النذير بوزناد الذي أُسند إليه منصب الأمين العام لـ “الفاف”، وعامر منسول الذي سيرأس المديرية الفنية الوطنية.

وسيخلف بوزناد سلفه منير دبيشي، بينما حلّ منسول مكان التقني مصطفى بسكري.

وسبق للنذير بوزناد شغل المنصب ذاته في عهدة الرئيس محمد روراوة، بينما قدم عامر منسول إلى اتحاد الكرة في سبتمبر 2021، لمّا استلم منصب رئاسة اللّجنة المُختلطة، المُكلّفة بِمعالجة ومتابعة وضعية احترافية كرة القدم الجزائرية.