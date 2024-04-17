سعدي يُقرّر إنطلاق دورة اتحاد شمال إفريقيا أشبال

أعطى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد سعدي، الأربعاء، إشارة انطلاق بطولة اتحاد شمال إفريقيا للعبة صنف مواليد مواليد 2007-2008.

جاء ذلك على هامش حفل نظّمته “الفاف”، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

ومنح جمال علام رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (لوناف) و الاتحاد المصري لكرة القدم، وليد سعدي شرف رئاسة هذا الافتتاح.

وبِصفته أيضا نائبا لِرئيس “لوناف”، رحّب سعدي بِجميع المشاركين، مُتمنّيا النّجاح لِجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.

وجرت مراسم الحفل بِحضور المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا محمود الهمامي، بالإضافة إلى رؤساء وفود الفرق المشاركة في البطولة.

ومباشرة بعد ذلك، تمّ عقد الإجتماع التقني لِتحديد الألوان التي سترتديها المنتخبات، خلال مقابلات الجولة الأولى المقررة هذا الخميس، بِملعب “سالم مبروكي” بالرويبة.