سعدي يُمرّر بِالعقب وخلية الإعلام تُسجّل بِضربة مقصّية.. ولكن الهدف مُتسلّل!

بعدما كانت المؤتمرات الصّحفية شبه مُتوتّرة بين النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي وبعض رجال مهنة المتاعب، تحوّلت إلى مشهد آخر يُضحك ويُبكي في نسخة فلاديمير بيتكوفيتش.

ولا يتحمّل المدرّب الجديد لـ “الخضر” أيّ مسؤولية بِهذا الشأن، ولكن اللّوم يقع بِالدرجة الأولى على اتحاد الكرة الجزائري. والأمر يتعلّق هنا بِمُترجم تصريحات فلاديمير بيتكوفيتش.

في المؤتمر الأوّل، أحضرت “الفاف” مُترجمة لِإيطالية بيتكوفتش (اللّغة التي يُفضّلها التقني السويسري)، لكن بدا وأن “المخلوقة” – بِلغة الأديب الطاهر وطار (رحمه الله وطيّب ثراه) – تُخاطب جمهور باريس ومرسيليا وليون وستراسبورغ بدلا من الجزائريين.

وفي المؤتمر الصّحفي الثاني والأخير (الأحد)، أحضرت هيئة الرئيس وليد سعدي مترجما آخر، بدا وأنه فرانكفوني اللّسان، بطيء ومُتلعثم، يُترجم إلى العامّية وليس إلى اللغة العربية، وبِطريقة ارتجالية لا تمتّ بِصلة إلى الجانب الأكاديمي.

دأب بعضهم على تعليق شمّاعة أيّ رداءة يصطدمون بها، على مَن يُسمّونهم بـ أهل الـ “دومي مونش” (إداريون يرتدون بذلة كلاسيكية نصف الكمّ). ولكن ما بال الرّداءة مُستمرّة ومدير خلية الإعلام الجديد لـ “الفاف” شاب من الجيل الجديد، ولا ينتمي إلى فئة المُخضرمين؟

بِعبارة أُخرى أوضح وأفصح: ماهي الأساليب التي يعتمد عليها اتحاد الكرة الجزائري في انتقاء مُوظَّفي هيئته (خلية الإعلام، إداريون، عمّال…)؟ ولماذا دأب رجال “الفاف” على السرّية والتكتّم بِخصوص هذا الجانب؟ أليس المنتخب الوطني ملك الشعب الجزائري؟ وماذا ستخسر هيئة الكرة لِدالي إبراهيم لو نشرت إعلانا يراه حتّى الأعمى يهمّ جلب كفاءات المجالات المُشار إليها أعلاه. الجامعات تُخرّج جيوشا من الصحفيين والمترجمين، والمناصب يحوزوها مَن يعرفون “فلانا”، ويُجالسون “علانا”، ويلتقون مع “س”، وفي جعبتهم رقم هاتف “ع”… يُفترض أن المسؤول يُفتّش عن الكفاءات، مثلما هو مُطالب بِإيجاد الحلول.. رُفعت الأقلام وجفّت الصّحف.