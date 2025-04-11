سعر الذهب يرتفع ويُحطّم رقما قياسيا جديدا في الأسواق

سجّل سعر الذهب في الأسواق الفورية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مستوى قياسي جديد وهو الأول من نوعه على الاطلاق.

وتجاوز سعر الذهب في بورصة نيوريورك مستوى 3220 دولار للأونصة (أوقية) الواحدة وبـ 103 دولار للغرام الواحدة، بارتفاع قدره 2,09 من المائة عن تعاملات أمس الخميس و 6,1 من المائة على أساس شهري ونحو 35 من المائة على أساس سنوي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 3,2% مسجلة مستوى 3177,5 دولارا، خلال تعاملات أمس الخميس، متشجّعة بالتصريحات المطمئنة التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما على الدول التي لم ترد على هذه الرسوم، على غرار الهند واليابان وكوريا.

ويعتبر الذهب، من بين أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون والمضاربون في الأسواق العالمية، في ظل الصراعات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وفي مقدّمتها الحرب الأوكرانية ثم حرب الإبادة على غزة وّأخيرا حرب التعريفات الجمركية الأمريكية.

ومنذ إطلاق ترمب لهذه الرسوم، سجّل سوق الذهب اضطرابا شديدا، حيث نزل إلى ما دون 2980 دولارا للأونصة، وذلك بسبب لجوء المضاربين إلى التخلي عن المدن الأصفر وبيع حصصهم السوقية، لتعويض خسائرهم الكبيرة في سوق الأسهم والسندات التي هوت بشكل دراماتيكي وغير متوقع بمجرّد دخول رسوم ترمب حيّز التنفيذ.

ويُتوقع أن يفقد الذهب مكاسبة الجديدة، في ظل اصرار الصين والاتحاد الأوروبي على مواجهة الرسوم الأمريكية والرد عليها برسوم أخرى، ما سيؤدّي حتما إلى تسجيل انخفاضات جديدة في سوق الأسهم الأمريكية.