سعر خيالي لقميص “يد الرب” لدييغو مارادونا

أعلنت دار”سوذبيز” تحطيم قميص الأسطورة دييغو مارادونا في المزاد العلني الرقم القياسي في عملية بيع الملابس الرياضية التذكارية.

وارتدى الراحل مارادونا القميص الذي بيع بنحو9.28 مليون دولار في مباراة انجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، وسجل حينها هدفين بما فيهما هدف “يد الرب”.

وتمت عملية البيع عبر الأنترنت منذ 20 أفريل حيث استغرقت العملية أسبوعين كاملين، بعد تسجيل عرض واحد فقط بمبلغ 5 ملايين دولار قبل نهاية العرض، إلى أن تكثف نشاط عملية البيع في اللحظات الأخيرة،وصولا إلى مبلغ 9.28 ملايين دولار،حسب ما نشرته دار “سوذبيز” للمزادات دون أن تكشف عن هوية المشتري.

وبهذا الرقم القياسي يحطم القميص الأزرق الرقم القياسي السابق لبيع المقتنيات الرياضية، المتمثل في قميص أسطورة البيسبول الأميركي “بايب روث” الذي بيع في نهاية عشرينيات القرن الماضي، وقد بلغت قيمته 5.6 ملايين دولار عام 2019، ناهيك عن تخطيه لقميص الأسطورة البرازيلية بيليه، والذي بيع بنحو 157 ألفاً و750 إسترليني في مارس 2002.

ويذكر ان القميص حامل الرقم 10 كان بحوزة اللاعب الإنكليزي “ستيف هودج”، الذي ناله بعد نهاية المباراة أثناء تبادل القمصان بعد خسارة إنكلترا في الدور ربع النهائي، حيث بقي بحوزته 35 عاماً قبل أن يعيره إلى متحف مانشستر.

في السياق كشف موقع “اورو نيوز” إن الأرجنتين تحاول إستعادة القميص من خلال نداء استئنافي وصفته باليائس، مشيرة إلى سفر مسؤولي الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى العاصمة البريطانية، في محاولة لاسترجاع القميص الأزرق لعرضه بمتحف مارادونا في مدينة بوينس آيرس.