سعوديات يحتفين بالذكرى الرابعة لقيادة السيارات

فيما تحدّث ناشطون عن الحوادث التي سبّبنها

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء كبيرا من قبل سعوديات بالذكرى الرابعة للسماح لهن بقيادة السيارات، والتي تصادف العاشر من شهر شوال.

وعبرت كثيرات عن فرحتهن الكبيرة بذلك القرار التاريخي الذي غيّر مسار حياتهن 180 درجة، كما نشرت أخريات مدونات تروي تجربتهن الفريدة.

وبعدما كانت المرأة السعودية لصيقة بوالدها أو أخيها أو السائق عند قضاء حوائجها، صارت تعتمد على نفسها.

وتحدثت ناشطات عن القرار ومدى تفاعل المجتمع معه بعد أن كان ملقن بأجندة الدعاة المتشددين الذين يرون المرأة مجرد وعاء للذكر ويرسخون أنها حرام.

وسخرن من محاولة هؤلاء أن يخلقوا الأمراض التي تسببها القيادة للمرأة لأنهم عجزوا عن إثبات أدلة من القرآن والسنة.

وعبّرت سعوديات عن شعورهن بالاستياء لأنهن لم يتعلمن القيادة طوال أربع سنوات، فيما أشارت أخريات لعدم قدرتهن على تذكّر الأماكن وضياعهن كم من مرّة.

في ذات السياق تحدث ناشطون من الرجال عن الكوارث التي سببتها نساء أثناء القيادة، فيما قال البعض إنه مرّت أربع سنوات ولم يتعلمن بعد.

في ذات السياق لفت سعوديون الانتباه إلى ظواهر رافقت قرار السماح للنساء بقيادة السيارات مثل العبث بالحجاب واعتماد الطرح الملونة.

يذكر أنّ اليوم العاشر من شوال يصادف ذكرى مرور 4 سنوات على قيادة المرأة للسيارة في السعودية.

وكانت تلك القضية إحدى القضايا الجدلية السائدة في السعودية منذ عشرات السنين، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي لم تكن تسمح للمرأة بقيادة السيارة.