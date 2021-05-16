سعوديات يحتفين بالذكرى الرابعة لقيادة السيارات
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء كبيرا من قبل سعوديات بالذكرى الرابعة للسماح لهن بقيادة السيارات، والتي تصادف العاشر من شهر شوال.
وعبرت كثيرات عن فرحتهن الكبيرة بذلك القرار التاريخي الذي غيّر مسار حياتهن 180 درجة، كما نشرت أخريات مدونات تروي تجربتهن الفريدة.
بعد 8 أيام سيوافق مرور 4 سنوات على القرار التاريخي قيادة المرأة للسيارة 🇸🇦😍 pic.twitter.com/wuzdB0GE69
— Gorgeous (@gorgeous4ew) May 14, 2021
وبعدما كانت المرأة السعودية لصيقة بوالدها أو أخيها أو السائق عند قضاء حوائجها، صارت تعتمد على نفسها.
نتذكر قبل 4 سنوات في شهر شوال موعد قياده المرأه
– المملكه العربيه السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/XmaqQeCpN5
— Arabic Art (@Arabic__Art) May 13, 2021
وتحدثت ناشطات عن القرار ومدى تفاعل المجتمع معه بعد أن كان ملقن بأجندة الدعاة المتشددين الذين يرون المرأة مجرد وعاء للذكر ويرسخون أنها حرام.
وسخرن من محاولة هؤلاء أن يخلقوا الأمراض التي تسببها القيادة للمرأة لأنهم عجزوا عن إثبات أدلة من القرآن والسنة.
نتذكر كيف كانت قيادة النساء للسيارة حرام وذنب عظيم وفجأة صارت جائزة وفيها خير كثير!! 😂😂 pic.twitter.com/9FWD0r1VmF
— 🇸🇦 SADLER (@TQueeen9) May 14, 2021
وعبّرت سعوديات عن شعورهن بالاستياء لأنهن لم يتعلمن القيادة طوال أربع سنوات، فيما أشارت أخريات لعدم قدرتهن على تذكّر الأماكن وضياعهن كم من مرّة.
انا ٤ سنوات اداوم الجامعه ولا زلت اضيع 😭😭 كيف تحفظون الاماكن
— ₩.♀️ (@ch98l) May 14, 2021
في ذات السياق تحدث ناشطون من الرجال عن الكوارث التي سببتها نساء أثناء القيادة، فيما قال البعض إنه مرّت أربع سنوات ولم يتعلمن بعد.
في ذات السياق لفت سعوديون الانتباه إلى ظواهر رافقت قرار السماح للنساء بقيادة السيارات مثل العبث بالحجاب واعتماد الطرح الملونة.
صح، لكن مع هالقرار شفنا فك الحجاب والعبايات الملونه والطرح الي عالكتف وهذا شيء مو في صالح لا المجتمع ولا الانثى
— ca (@cvv1p) May 14, 2021
يذكر أنّ اليوم العاشر من شوال يصادف ذكرى مرور 4 سنوات على قيادة المرأة للسيارة في السعودية.
وكانت تلك القضية إحدى القضايا الجدلية السائدة في السعودية منذ عشرات السنين، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي لم تكن تسمح للمرأة بقيادة السيارة.