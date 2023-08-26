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سعودية تثير جدلا باستعانتها بـ 15عاملة منزلية لتربية طفليها

الشروق أونلاين
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سعودية تثير جدلا باستعانتها بـ 15عاملة منزلية لتربية طفليها
ح.م
سارة الودعاني وطفليها

كشفت مشهورة سناب تشات وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني بأنها تستعين بنحو 15 عاملة منزلية في بيتها وأن هناك 4 عاملات مخصصات لكل طفل من أطفالها.

وجاءت تصريح الودعاني بعد انتقاد وجهته لها إحدى المتابعات حول ملابس طفليها وطريقة الاعتناء اليومية بهم وسخرت من ملابسهما.

وقالت المتابعة خلال تعليقها: “وآخر شيء “سعد” طول اليوم وكل سنابه لا يرتدي سوى قطعة ملابس واحدة و”سكرة”طول اليوم بملابس داخلية، وإذا خرجوا خرجوا ببجامة”.

ردًا على التعليق دخلت الودعاني في نوبة ضحك مُعقبة “بعضهم صادقين الصراحة” وأضافت قائلة: “عيالي يرتدون ما يرغبون به وأنا أطلقهم للحياة وسأتركهم على راحتهم”.

وكشفت سارة الودعاني عن سبب استعانتها بـ 15 عاملة منزلية في بيتها. خلال لقائها ببرنامج “يصير خير”، التلفزيوني قالت الودعاني إنها شعرت بصدمة عندما فكرت في حجم متطلبات أطفالها الصغار سعد وسكرة.

وقالت أنها تسيطر عليها رغبة شديدة ألا تُقصر معهم في شيء أو تقصر في عملها وبيتها وزوجها.

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