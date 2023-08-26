سعودية تثير جدلا باستعانتها بـ 15عاملة منزلية لتربية طفليها

كشفت مشهورة سناب تشات وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني بأنها تستعين بنحو 15 عاملة منزلية في بيتها وأن هناك 4 عاملات مخصصات لكل طفل من أطفالها.

مع أول مولود احضرت للبيت 15 عامله منزليه لرعايتها ..

رايكم بكلامها ؟ pic.twitter.com/1mY142KNI1 — بن تـمـيـم (@FZDM83) August 24, 2023

وجاءت تصريح الودعاني بعد انتقاد وجهته لها إحدى المتابعات حول ملابس طفليها وطريقة الاعتناء اليومية بهم وسخرت من ملابسهما.

وقالت المتابعة خلال تعليقها: “وآخر شيء “سعد” طول اليوم وكل سنابه لا يرتدي سوى قطعة ملابس واحدة و”سكرة”طول اليوم بملابس داخلية، وإذا خرجوا خرجوا ببجامة”.

ردًا على التعليق دخلت الودعاني في نوبة ضحك مُعقبة “بعضهم صادقين الصراحة” وأضافت قائلة: “عيالي يرتدون ما يرغبون به وأنا أطلقهم للحياة وسأتركهم على راحتهم”.

ردة فعل ساره الودعاني على تعليق مغردة على موضوع 15 عاملة 😅: ” خلاص بريحهم واطلقهم للحياة ” pic.twitter.com/rRyatSCO4v — Trend pase (@trend_pase) August 25, 2023

وكشفت سارة الودعاني عن سبب استعانتها بـ 15 عاملة منزلية في بيتها. خلال لقائها ببرنامج “يصير خير”، التلفزيوني قالت الودعاني إنها شعرت بصدمة عندما فكرت في حجم متطلبات أطفالها الصغار سعد وسكرة.

وقالت أنها تسيطر عليها رغبة شديدة ألا تُقصر معهم في شيء أو تقصر في عملها وبيتها وزوجها.