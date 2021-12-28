سعودية تهدي أحد موظفيها سيارة فارهة.. وهكذا كان رد فعله (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية قامت بإهداء أحد الموظفين لديها سيارة فارهة.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تهدي شابا من جنسية عربية سيارة، زرقاء اللون، آخر طراز، زينتها بالورود البيضاء.

وعبر مغردون عن إعجابهم بالالتفاتة الجميلة وقالوا بأن المدير الحنون رزق.

وتفاجأ الشاب بالهدية الثمينة ودخل في نوبة بكاء عندما رأى سيارة أحلامه بين عينيه، في مناسبة على ما يبدو حسب نشطاء هي عيد ميلاده لأنها قالت له: “كل عام وانت بخير”.

يذكر أن السيارة المهداة من نوع FAW Bestune T77، وهي إنتاج الشركة الصينية “فاو”، انتشرت بشكل واسع في عدد من دول الخليج والدول العربية الأخرى، وقد تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2018 أثناء فعاليات معرض بكين للسيارات.