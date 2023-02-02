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جواهر

سعودية نجت من حريق منزلها لا تعلم بفقدان 7 من أفراد عائلتها

جواهر الشروق
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سعودية نجت من حريق منزلها لا تعلم بفقدان 7 من أفراد عائلتها
أرشيف
تعبيرية

كشف شقيق سيدة سعودية نجت من حريق في منزلها، أنها لا تعلم حتى الآن أنها فقدت 7 أفراد من عائلتها بينهم 3 أطفال صغار، وفقا لما ذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية.

وكان حريق قد نشب الثلاثاء الماضي في منزل بمدينة القريات، شمالي غرب المملكة، ما أدى إلى وفاة 7 أفراد من العائلة، في حين نقلت الأم إلى إحدى المستشفيات، وهي في حالة حرجة.

‏وقال، عواد الشراري، شقيق الأم المصابة لقناة الإخبارية، الأربعاء، “كانت أختي نائمة عندما استنجد أحد أبنائها بها؛ لتجد النيران تنبعث من الغرفة؛ فأُغمي عليها”.

وتابع: “وعندما سألتها أكدت لي أنه كانت هناك مدفأة، وقد طلبت من ابنتها التي تبلغ الـ15 عامًا أن تطفئها قبل نومها، لكن لم يحصل ذلك، ومن المرجح أن تكون المدفأة سبب الحريق”.

وأشار إلى أن “سوء شبكة الاتصالات وقف عائقًا أمام اتصالات أختي بالجهات المعنية وقت الحريق لإنقاذ الأسرة”، بحسب موقع “سبق” المحلي.

واختتم شقيق الأم المصابة طالبًا من الجميع “الدعاء لها أن يلهمها الصبر والسلوان”، مبينًا أنها لا تعلم حتى الآن عن وفاة سبعة من عائلتها.

وكان حساب “سناب القريات” قد ذكر في وقت سابق أن الحريق اندلع “بعد عودة العائلة من مراسم حفل زفاف بمحافظة القريات.. وتحولت فرحة الزفاف إلى حزن كبير”.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني انتقلت لموقع الحادث فور تلقي البلاغ.

ونبه إلى أنه قد جرى اقتحام المنزل، وإخماد الحريق، والعثور على 4 حالات في حالة حرجة؛ ونُقلوا للمستشفى، تُوفي ثلاث حالات منهم.

كما تم العثور على 3 أطفال متوفين في إحدى الغرف، وجثة رابعة لرجل.

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