سعودي متوفى ينقذ 5 مرضى حالتهم حرجة! (فيديو)
أفادت تقارير لصحف سعودية، الثلاثاء، أنّ 5 مرضى كانت حالتهم حرجة، تم إنقاذ حياتهم بفضل رجل ميت دماغيا تبرع أهله بكامل أعضائه.
ونشرت مدينة الملك عبد الله الطبية على حسابها على تويتر: “حالة موت دماغي في مدينة الملك عبد الله الطبية تنقذ 5 حالات”، وأوضحت أن الحالات التي تم إنقاذها كانت حرجة.
حالة وفاة دماغية بـ #مدينة_الملك_عبدالله_الطبية
تُنقذ 5 حالات حرجة :
1- زراعة #قلب لطفلة بعمر 10 أعوام .
2- زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاماً .
3- زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاماً .
4- زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاماً .
5- زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاماً . pic.twitter.com/TyYGKybKNZ
— مدينـة المـلك عبـدالله الطبيـة (@KAMC_MAKKAH) September 13, 2022
وتتمثل هذه الحالات الحرجة في زرع قلب لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، و زراعة الكلية اليمنى لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة، وزراعة الكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر 38 سنة، وزرع الكبد لامرأة تبلغ من العمر 60 عاما، وزرع الرئة لفتاة تبلغ من العمر 20 سنة.
حالة وفاة دماغية في مدينة الملك عبد الله الطبية في السعودية، تساهم في إنقاذ 5 حالات حرجة، عبر التبرع بأعضائه، حيث تم اجراء 5 عمليات، وهي زراعة قلب وزراعة كلية يُمنى، وزراعة كلية يُسرى وزراعة كبد، وزراعة رئة. pic.twitter.com/QgDs8R3dg6
— مصدر (@MSDAR_NEWS) September 13, 2022
ونشر الموقع الطبي، فيديو مرفق بالتغريدة، تحدث فيه الدكتور عبد الوهاب نوح، طبيب تخدير زراعة الأعضاء، بمدينة الملك عبد الله الطبية.
قال نوح: “كانت هناك حالة زرع أعضاء تم إجراؤها من متبرع ميت دماغيا”.
وأضاف الطبيب، أن العمليات أجريت بعد تشخيص حالة الشخص، والتي أظهرت أنه ميت دماغيا، وبعد موافقة أسرته، مشيرا إلى أنه تم الحصول على أعضائه بالتشاور مع المركز السعودي للزراعة.
وقال إن أعضاء أخذت من المريض في حالات وصفت بأنها ميؤوس منها ، وتم زرعها في أجسادهم، مما أدى إلى إنقاذ حياتهم.