سعودي متوفى ينقذ 5 مرضى حالتهم حرجة! (فيديو)

أفادت تقارير لصحف سعودية، الثلاثاء، أنّ 5 مرضى كانت حالتهم حرجة، تم إنقاذ حياتهم بفضل رجل ميت دماغيا تبرع أهله بكامل أعضائه.

ونشرت مدينة الملك عبد الله الطبية على حسابها على تويتر: “حالة موت دماغي في مدينة الملك عبد الله الطبية تنقذ 5 حالات”، وأوضحت أن الحالات التي تم إنقاذها كانت حرجة.

وتتمثل هذه الحالات الحرجة في زرع قلب لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، و زراعة الكلية اليمنى لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة، وزراعة الكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر 38 سنة، وزرع الكبد لامرأة تبلغ من العمر 60 عاما، وزرع الرئة لفتاة تبلغ من العمر 20 سنة.

ونشر الموقع الطبي، فيديو مرفق بالتغريدة، تحدث فيه الدكتور عبد الوهاب نوح، طبيب تخدير زراعة الأعضاء، بمدينة الملك عبد الله الطبية.

قال نوح: “كانت هناك حالة زرع أعضاء تم إجراؤها من متبرع ميت دماغيا”.

وأضاف الطبيب، أن العمليات أجريت بعد تشخيص حالة الشخص، والتي أظهرت أنه ميت دماغيا، وبعد موافقة أسرته، مشيرا إلى أنه تم الحصول على أعضائه بالتشاور مع المركز السعودي للزراعة.

وقال إن أعضاء أخذت من المريض في حالات وصفت بأنها ميؤوس منها ، وتم زرعها في أجسادهم، مما أدى إلى إنقاذ حياتهم.