سعودي يعلن مكافأة قدرها مليون ريال لمن يعثر على أخيه

أعلن مواطن ‎سعودي يدعى فيصل الدوسري، عن مكافأة قدرها مليون ريال أي ما يعادل نحو 266 ألف دولار لمن يعثر على أخيه المختفي في ظروف غامضة منذ أيام.

وانقطع الاتصال مع الرجل تركي الدوسري يوم 2 أوت الجاري في مدينة الرياض بشكل غير مفهوم لذويه بعد العثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها.

وعلى الرغم من اتساع نطاق البحث خارج العاصمة إلا أن كل عمليات البحث الواسعة عن الرجل المفقود فشلت منذ ذلك التاريخ حتى بعد أن تم تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين السعوديين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أخيه فيصل صاحب المكافأة، في وقت سابق، قوله إن الجهات الأمنية تلقت بلاغهم عن الواقعة فور انقطاع الاتصال به بشكل في مدينة الرياض.