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سعودي يغني بالعبرية والخارجية الإسرائيلية تسجل ارتياحها

سمية سعادة
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سعودي يغني بالعبرية والخارجية الإسرائيلية تسجل ارتياحها

نشر حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر مقطع فيديو لشاب سعودي يزعم أنه “ناشط سلام “يغني بالعبرية.  

وعلق الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على المقطع الذي يعود لشخص اسمه محمد سعود”الأغاني خير وسيلة للتعرف على ثقافة الآخر ويسعدنا أن نرى المزيد من الاهتمام باللغة العبرية لدى الجوار” وادعى الحساب أن “العربية والعبرية توأم، وتعلم واحدة منها أسهل بكثير من تعلم لغة أجنبية! ما أحلى الحياة عندما تنطلق في الغناء”.

ويحمل حساب سعود المعروف بتشجيع التطبيع بين العربية السعودية وإسرائيل صورة له وهو يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وفق موقع ” سي أن أن”.

وأثار هذا المقطع غضبا وانتقادات واسعة من طرف السعوديين الذين اعتبروا أن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه، ولا يعبر عن إرادة الشعب السعودي الذي يأبى أن يمد يده للكيان الصهيوني، وكتب أبوفيصل معلقا: “اسمع يا ولد اليهودية والله لو تطبع معكم جميع الحكومات الإسلامية والعربية، الشعوب لن تطبع، والدليل مصر طبعت معاكم قبل أكثر من ثلاثة عقود والشعب المصري يمقتكم ويكرهكم، والأردني كذلك”. مضيفا: “لن تجدوا سوى بعض الهلافيت أمثال هذا النكرة من هنا وهناك، عدا ذلك، فأنتم بنظر الجميع قتلة خونة محتلين”.

وغرّد مازن محمد” سود الله وجهك… انتبه نهايتها راح يقتلوك ويمشون في جنازتك، فوق من هذي الغيبوبة اليهود أشد خبث للمسلمين”.

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