سعيداني: نحو إعادة النظر في تنظيم المنظومة الجامعية

كشف المدير العام للتعليم و التكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفسور بوعلام سعيداني، الخميس، أنه سيتم إعادة النظر في تنظيم المنظومة الجامعية برمتها.

وقال سعيداني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إنه “يجب إدراج فكرة البحث العلمي التطبيقي مباشرة في مواضيع تهم المؤسسات الاقتصادية للبلاد “.

وأوضح سعيداني أن القانون التوجيهي الجديد يرتكز على انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي و خاصة الدولي وهو أمر مهم فيما يخص اقتصاد البلاد.

وأشار إلى إحداث توازن ما بين التخصصات التكنولوجية والعلمية وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية قائلا :”يتم تكوين 68 بالمائة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في حين أنه يتم تكوين 38 بالمائة في التخصصات العلمية والتكنلوجية”.

وأضاف “ان اقتصاد البلاد يحتاج أكثر للتخصصات العلمية التكنلوجية، لذلك يلزمنا حوالي ثلاث سنوات لإعادة التوازن بين هاذين الميدانين “.