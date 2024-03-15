“سعيدة بالتتويج وأريد لقبا آخر للتواجد في أولمبياد باريس”

البطلة الجزائرية للجيدو أمينة بلقاضي:

أكدت بطلة الجيدو الجزائري أمينة بلقاضي، بأن هدفها الوحيد في البطولة الإفريقية المقررة بمصر، شهر أفريل المقبل، هو حجز مكان في الألعاب الأولمبية الصيف المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت أمينة بلقاضي عقب تتويجها بذهبية “الألعاب الإفريقية” الجارية وقائعها بمدينة “أكرا” الغانية: “أنا جد سعيدة بهذا التتويج، الذي لم يكن مفاجئا بالنسبة لي”.

لتضيف في تصريحات خصت بها اللجنة الأولمبية: “النتيجة جد إيجابية، خاصة نفسيا والبطولة الإفريقية على الأبواب.. هي هدفي رقم واحد، لأنها فيها 700 نقطة، تكون كافية لأن تفتح أمامي أبواب المونديال”.

كما أبرزت أمينة بلقاضي قائلة: “الحظوظ متوفرة أمامي، ولا يزال هناك دورات من أجل التأهل إلى “الأولمبياد” من بينها البطولة الإفريقية التي فيها 700 نقطة مثلما قلت، وتمنحني قفزة نوعية في الترتيب العالمي”.

وختمت: “الأولمبياد حلم كل رياضي، لاسيما في باريس بتواجد الجالية الجزائرية. وأظن أن الجمهور سيكون حاضرا بقوة، وأتمنى أن نكون هناك ونمثل الجزائر أحسن تمثيل”.