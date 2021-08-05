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الجزائر
بسبب تطبيق إجراءات الحجر  المنزلي الجزئي

سعيدة: تعليق أداء صلاة الجمعة بجميع مساجد الولاية  

الشروق أونلاين
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سعيدة: تعليق أداء صلاة الجمعة بجميع مساجد الولاية  

أصدر والي ولاية سعيدة، قرارا بمنع صلاة الجمعة غدا، بسبب تطبيق إجراءات الحجر الجزئي، التي أقرتها الحكومة نظرا لتفشي فيروس كوفيد -19 .

وجاء القرار الذي أمضاه والي سعيدة، السعيد سعيود، الخميس، مشكلا من خمس مواد بحيث جاء في المادة الأولى: تعلق صلاة الجمعة، عبر كافة مساجد ولاية سعيدة ليوم 06/08/2021 جراء الحجر الجزئي المنزلي، المحدد من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي ولمدة 10 أيام في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا كوفيد-19.”

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