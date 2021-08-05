سعيدة: تعليق أداء صلاة الجمعة بجميع مساجد الولاية  

بسبب تطبيق إجراءات الحجر المنزلي الجزئي

أصدر والي ولاية سعيدة، قرارا بمنع صلاة الجمعة غدا، بسبب تطبيق إجراءات الحجر الجزئي، التي أقرتها الحكومة نظرا لتفشي فيروس كوفيد -19 .

وجاء القرار الذي أمضاه والي سعيدة، السعيد سعيود، الخميس، مشكلا من خمس مواد بحيث جاء في المادة الأولى: تعلق صلاة الجمعة، عبر كافة مساجد ولاية سعيدة ليوم 06/08/2021 جراء الحجر الجزئي المنزلي، المحدد من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي ولمدة 10 أيام في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا كوفيد-19.”