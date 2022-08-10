“سعيدي” يتألق في الدوري السويدي ويغازل بلماضي

أكد مرارا رغبته في اللعب مع "الخضر"

يواصل اللاعب الجزائري، عبد الرحمن سعيدي، نجم نادي هاماربي السويدي تألقه مع فريقه الجديد منذ انضمامه إليه يوم 15 جويلية الماضي، بعد بروزه مع فريق ديجرفورس، ليطرق بذلك أبواب المنتخب الجزائري، حسب الكثير من المتابعين، وتجسيدا لرغبته القوية في حمل قميص “محاربي الصحراء”.

وتصف وسائل الإعلام السويدية سعيدي (22 عاما) بالمهاجم الواعد عطفا على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، وهو الذي يمكنه اللعب في كل المناصب الهجومية، لإجادته اللعب بالقدمين اليسرى واليمنى، فضلا عن تميزه في الكرات الهوائية والرأسية، ويأتي توقع العديد من المحللين بتألق الجزائري سعيدي في سماء كرة القدم الأوروبية قريبا، إلى قصة انضمامه إلى نادي هاماربي، التي كان وراءها أسطورة كرة القدم السويدية ونادي ميلان الإيطالي حاليا، زلاتان إبراهيموفيتش، أحد ملاك نادي هاماربي، الذي اتصل شخصيا بالنجم الجزائري لإقناعه بالالتحاق بفريقه.

ويرى بعض المحللين أن اكتشاف زلاتان للنجم الجزائري هو بحد ذاته اعتراف صريح بإمكاناته الكبيرة وامتلاكه لهامش تطور واضح، خاصة أن الشهادة جاءت من أحد أساطير كرة القدم العالمية وأشهر مهاجميها على الإطلاق، ونجح سعيدي لحد الآن في تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة خلال ثلاث مباريات خاضها مع هاماربي لحد الآن في الدوري السويدي، في حين كان سجل 6 أهداف في 12 مباراة خاضها مع فريقه السابق ديجرفورس في النصف الأول من الموسم.

ويُرشح الكثير من المتابعين أن يكون عبد الرحمن سعيدي أحد الخيارات الهجومية المقبلة للمدير الفني لـ”الخضر”، جمال بلماضي، في حال واصل على هذا النهج، لاسيما في ظل الثورة الفنية التي أطلقها بلماضي في المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة بغرض تجديد دماء تشكيلة “الخضر”، وكان سعيدي حسم اختياره باللعب مع المنتخب الجزائري منذ فترة طويلة، وقال في تصريحات سابقة بهذا الخصوص: “حسمت قراري باللعب مع الجزائر منذ فترة طويلة”، مضيفا: “أنا جزائري قلبا وقالبا وحتى لو استدعاني المنتخب السويدي الآن فسأرفض وأنتظر استدعاء الجزائر”، قبل أن يؤكد: “إذا وجه بلماضي الدعوة إلي فسآتي للتربص جريا”.