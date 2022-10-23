سعيدي يعاني بسبب وضعيته الصعبة مع نادي هاماربي

بعد بدايته الجيّدة في الدوري السويدي

أكد اللاعب الجزائري، عبد الرحمن سعيدي، مهاجم نادي هاماربي السويدي، أنه يشعر بالإحباط في الفترة الأخيرة بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق في مباريات الدوري السويدي الممتاز، رغم بدايته القوية وتسجيله للعديد من الأهداف، ما جعله يتصدر أخبار وسائل الإعلام السويدية وحتى الجزائرية، وعلى وجه التحديد منذ الكشف عن طموحه بحمل قميص المنتخب الوطني.

واكتفى سعيدي بالمشاركة لمدة 8 دقائق فقط خلال مواجهة هاماربي وسيريوس، الخميس الماضي، في الجولة الـ27 من الدوري السويدي، التي انتهت بنتيجة التعادل (1-1)، في تراجع مستمر لمكانة النجم الصاعد في الحسابات الفنية للمدير الفني لنادي هاماربي، دانيال باكستروم، مقارنة ببدايته القوية، وحضر النجم الصاعد في خمس المباريات الأخيرة لفريقه بديلا، بعد أن كان شارك أساسيا في 8 مناسبات خلال التسع مباريات التي سبقتها، بمعدل دقائق لعب لم يتجاوز الـ92 دقيقة من أصل 450 دقيقة ممكنة، ما جعل سعيدي الذي يحظى بمتابعة جمال بلماضي يشعر بالإحباط.

إلى ذلك، قال سعيدي في تصريحات لموقع “فوتبول كنال” ردا على سؤال متعلق بوضعيته “الفنية” حاليا ومشاركته بديلا ابتداء من الدقيقة 82 في لقاء سيريوس: “صحيح أني أريد اللعب دائما وبانتظام، لكن المدرب يعرف ما يفعله وهو من يقرر في الأخير”، مضيفا: “عليّ تقبل خيارات المدرب. يجب أن أقبلها وفقط”، وزاد موضحا شعوره بسبب خروجه من الحسابات الأساسية لمدرب نادي هاماربي: “أشعر بالإحباط بالطبع. لكن عليّ تقبل قرارات المدرب”، قبل أن يعلق على تضييع فريقه لفرصة الفوز على سيريوس والاقتراب من المتصدر هاكن قبل 3 جولات من نهاية الموسم، وصرح: “أتيحت لنا العديد من الفرص لكننا لم نستغلها كما يجب”، مضيفا: “كنت نبحث عن الفوز، لكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها كرة القدم في بعض الأحيان”، وبرز سعيدي بإهدار فرصة سانحة للتسجيل في الوقت بدل الضائع من اللقاء، وعلق ذلك قائلا: “أنا غاضب لأنني فوّت هذه الفرصة”، ويتواجد هاماربي على بعد 7 نقاط عن المتصدر هاكن قبل 3 جولات من اختتام منافسات الدوري السويدي الممتاز، ما يرهن حظوظه بشكل كبير في التنافس على لقب هذا الموسم، برأي متابعين.

من جهة أخرى، تصف وسائل الإعلام السويدية سعيدي (23 عاما) بالمهاجم الواعد عطفا على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، وهو الذي يمكنه اللعب في كل المناصب الهجومية، لإجادته اللعب بالقدمين اليسرى واليمنى، فضلا عن تميزه في الكرات الهوائية والرأسية، ويأتي توقع العديد من المحللين بتألق الجزائري سعيدي في سماء كرة القدم الأوروبية قريبا، إلى قصة انضمامه إلى نادي هاماربي، التي كان وراءها أسطورة كرة القدم السويدية ونادي ميلان الإيطالي حاليا، زلاتان إبراهيموفيتش، أحد ملاك نادي هاماربي، الذي اتصل شخصيا بالنجم الجزائري لإقناعه بالالتحاق بفريقه.