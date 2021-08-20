سعيد بشارة القائد.. وهدفي البقاء مع الخضر

لاعب النصر السعودي الدولي الجزائري مهدي عبيد

أكد لاعب النصر السعودي الدولي الجزائري، مهدي عبيد، أنه تحدوه الآمال لتقديم مستويات أفضل مع النصر في الموسم الجديد: «سعيد بوجودي في صفوف النصر للموسم الثاني على التوالي..

أعتقد أنني لم أقدم أفضل ما عندي حتى الآن، وأتمنى أن أنجح في ذلك خلال الموسم الجديد خاصة وأن كل الظروف مهيأة لتحقيق طموحاتنا، دائماً أسعى لتطوير قدراتي ومساعدة زملائي والفريق ككل من أجل الوصول إلى منصات التتويج والحصول على بطولات. كما عبر الدولي الجزائري في تصريحات صحفية، عن سعادته بحمل شارة قيادة «العميد»، مبدياً رغبته بمساعدة زملائه والإسهام معهم في تحقيق النتائج المرجوة والوصول إلى الطموحات التي يسعى إليها النصر في هذا الموسم.

وانضم لاعب وسط المنتخب الجزائري إلى صفوف النصر في منتصف الموسم الماضي وتحديداً خلال فترة الانتقالات الشتوية، ونجح في وضع بصمته سريعاً وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، حيث شارك في 11 مباراة وأحرز هدفين، أولهما كان هدف الفوز على خورفكان في الجولة الـ15 في أول ظهور له، وسجله في الوقت المحتسب بدل ضائع.

واعترف عبيد أنه لا يزال يطمح لتحقيق الكثير في مسيرته الكروية سواء مع ناديه النصر أم منتخب بلاده، وقال: «دون شك، طموحي كبير مع النادي والمنتخب أيضاً عندما أرتدي قميص المنتخب أبذل كل ما لدي لأني استحق التواجد مع المنتخب الذي يظل دائماً أحد أهم أهدافي، ولا تزال تحذوني الآمال في تحقيق العديد من الإنجازات مع فريقي ومع منتخب بلادي».