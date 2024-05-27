سعيد بن رحمة أسوأ لاعب في نهائي كأس فرنسا

سيشارك في تربص "الخضر" الذي سيبدأ يوم 3 جوان

أنهى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة موسمه مع فريق ليون بخسارة في نهائي كأس فرنسا أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 1-2. المباراة التي أقيمت مساء الأحد شهدت أداءً مخيبًا للآمال من بن رحمة، الذي لعب كأساسي لكنه لم يقدم الأداء المتوقع.

وتعرض بن رحمة لانتقادات حادة من صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التي اعتبرته أسوأ لاعب في المباراة بلا منازع. حصل اللاعب على تقييم كارثي بلغ 2 من 10، حيث أكدت الصحيفة أنه رغم لعبه لـ72 دقيقة، إلا أنه كان غائبًا تمامًا عن الأحداث.

أشارت الصحيفة إلى أن بن رحمة كان مسؤولًا جزئيًا عن الهدفين اللذين استقبلهما ليون، بسبب تقصيره في الأدوار الدفاعية. هذا الأمر ترك مساحات استغلها عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان، الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

مع نهاية الموسم، يبدو أن بن رحمة سيواجه فترة من التقييم وإعادة النظر في أدائه، خاصة بعد الانتقادات التي طالت مساهمته في المباريات الحاسمة.

وجاءت هذه الانتقادات اللاذعة لبن رحمة، مع اقتراب موعد تربص الخضر الذي سيكون حاضرا خلاله بصفة رسمية،الذي سينطلق يوم 3 جوان المقبل بالمركز التقني بسيدي موسى ويمتد إلى 11 من الشهر المقبل وتتخلله مواجهتان في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخبي غينيا يوم 06 جوان (بداية من الساعة الثامنة مساء على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة) قبل السفر يوم 8 جوان عبر طائرة خاصة إلى عاصمة أوغندا كامبالا لمواجهة المنتخب الأوغندي بتاريخ 10 جوان بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.