سعيد بوتفليقة وحداد أمام القضاء مجددا في 26 جويلية

عن قضية قناة "الاستمرارية" والإثراء غير المشروع

يمثل مجددا، أمام القضاء يوم 26 جويلية الجاري كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المتوفى، ومستشاره الخاص سابقا، وعلي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، عن قضية قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

برمج قسم الجدولة بمجلس قضاء الجزائر قضية سعيد بوتفليقة على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لذات الجهة القضائية الأسبوع المقبل، وبالضبط يوم الثلاثاء 26 جويلية الجاري، حيث سيمثل رفقة علي حداد، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتعلقة بقضية قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، حيث وجهت للمتهمين جنح استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد بالنسبة لسعيد بوتفليقة، في حين يتابع رجل الأعمال علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وقد وقع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 6 جوان الماضي، أقصى عقوبة في سعيد بوتفليقة، حيث أدانه بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، فيما سلطت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد حداد، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.