سعيد جدًّا بعودتي إلى المنتخب ولمَ لا التتويج بكأس أفريقيا

يوسف بلايلي يتحدث عن عودته لـ "الخضر":

أكد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أنه سيعمل جاهدا للتألق في كأس أمم إفريقيا 2023، ومحاولة التتويج باللقب الثالث، وذلك في تصريحات صحفية من الطوغو أين يجري الخضر تربصا تحضيرا لكأس افريقيا للأمم..

وأكد يوسف بلايلي العائد إلى كتيبة الخضر بعد غياب لعدة أشهر أنه جاهز للمشاركة لثالث مرة تواليًّا في “الكان”: “سعيد جدًّا بعودتي إلى المنتخب الوطني، سأسعى لتقديم أفضل ما عندي من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية ولم لا التتويج بكأس إفريقيا إن شاء الله”.

وأضاف قائلا: “في نسخة الكاميرون أثر علينا فيروس كورونا ولم نكن جاهزين لتلك البطولة، لكن هذه المرة، نحن في أفضل الأحوال، ولمَ لا نكرّر سيناريو نسخة مصر”.

وأشار يوسف بلايلي، إلى أنه جاهز لتقديم الإضافة بعد قرار المدرب جمال بلماضي بإعادته للخضر، مضيفًا: “بالطبع، أنا مستعد لتقديم الإضافة، وإذا لم أشارك، فهناك زملائي، وعندما أشارك سأحاول إسعاد الجماهير الجزائرية”.

وأصبح يوسف بلايلي مرشحًا بقوة لشغل منصب الجناح الأيسر في المباراة الأولى للمنتخب الجزائري بكأس إفريقيا ضد أنغولا، والمقررة يوم 15 جانفي الجاري على ملعب السلام بمدينة بواكي لحساب المجموعة الرابعة، وذلك في ظل تأكد غياب أمين غويري ومغادرته التربص بسبب الإصابة، وكذلك عدم مشاركة محمد الأمين عمورة في أول مباراة للإيقاف.

وتألق صاحب الـ31 عامًا بشكل لافت في نسخة 2019 بمصر، حين أسهم في تتويج الخضر باللقب الإفريقي الثاني في تاريخهم، حيث شارك أساسيًا في 6 مباريات من أصل 7، ونجح في تسجيل هدفين مهمين، الأول ضد السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات والثاني ضد غينيا في الدور ثمن النهائي.

ويشارك يوسف بلايلي في “كان 2023” رفقة المنتخب الجزائري الذي يخوض منافسات البطولة من المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أنغولا وموريتانيا وبوركينا فاسو، على أن تقام مباريات هذه المجموعة في مدينة بواكي الواقعة شمال العاصمة أبيدجان.