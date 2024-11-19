سعيد سعيود يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

تسلم سعيد سعيود، الثلاثاء، مهامه كوزير للنقل خلفا للحبيب زهانة، بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه الاثنين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر الوزارة، عبر سعيود عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه لافتا إلى “الأهمية التي يكتسيها قطاع النقل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

كما أكد حرصه على مواصلة الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة على مستوى القطاع الذي يعرف “قفزة نوعية حافلة بالإنجازات”ـ لافتا إلى “وجوب التجند” لمواصلة العمل على كافة الأصعدة للإرتقاء أكثر بهذا القطاع.

ودعا الوزير إطارات وعمال الوزارة وكذا المؤسسات تحت الوصاية إلى “مزيد من العمل والانخراط في مسعى جديد يقوم على آليات التسيير الحديثة”، مبرزا التزامه “للعمل بقوة وإشراك كل الكفاءات دون تهميش للوصول إلى ما هو أحسن لبناء جزائر منتصرة”.

من جانبه، أكد زهانة على “الفرص و التحديات” التي يعرفها قطاع النقل بالجزائر، منوها في المقابل بـ “الكفاءة و الخبرة التي يتحلى بها الوزير الجديد والتي من شأنها أن تسمح للقطاع بالمضي قدما في تحقيق الأهداف المسطرة”.

يذكر أن سعيود شغل سابقا عدة مناصب كإطار مركزي بوزارة السكن، كما تولى منصب المدير العام لعدد من دواوين الترقية والتسيير العقاري لاسيما بكل من ولايتي الجزائر والبليدة، ثم واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لحسين داي.

وكان آخر منصب تقلده قبل تعيينه وزيرا للنقل واليا لولاية وهران وهذا منذ سنة 2021، قادما من ولاية سعيدة أين تولى المنصب ذاته.