سعيد عليق يعود لإتحاد العاصمة كمدير رياضي

محمد لاسات في منصب مدرب مساعد لنادي سوسطارة

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الرئيس المدير العام لمجمع “سيربور”، تحدث مع الرئيس سعيد عليق، وعرض عليه رسميا منصب مدير رياضي في ظل المشاكل التي يتخبط فيها الفريق.

ومن المنتظر أن يتم حل مجلس إدارة اتحاد العاصمة وتنصيب مجلس جديد في الساعات القادمة، ويتم بعده تعيين سعيد عليق كمدير رياضي لاتحاد الجزائر.

وأول مهمة سيقوم بها سعيد عليق بعد ترسيم عودته هي البحث عن مدرب جديد يقود الفريق في الجولات المتبقية والإشراف على الفريق في نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد النادي سيّره عليق في فترة سابقة.

وفي نفس السياق، عيّنت إدارة فريق اتحاد الجزائر، التقني محمد لاسات في منصب مدرب مساعد ضمن الطاقم الفني للفريق الأول.

وكتب النادي العاصمي على صفحته الرسمية في فايسبوك “تعلن إدارة اتحاد الجزائر عن تعيين التقني محمد لاسات في منصب مدرب مساعد ضمن الطاقم الفني للفريق الأول، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الرئيس الذي سيقود الفريق فيما تبقى من الموسم”.

وكان النادي الأحمر والأسود قد فسخ عقد المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا (66 سنة)، بالتراضي، بعد أيام فقط من الإقصاء من ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على يد شباب قسنطينة (1-1 ذهاب، 1-1 اياب، 4-3 بركلات الترجيح).

وأشرف على التشكيلة العاصمية، المدير الرياضي للفئات الشابة سفيان بن خليفة، خلال اللقاء الذي انهزمت فيه أمام المضيف جمعية الشلف (1-2) يوم الاربعاء الفارط بملعب 5 جويلية بالعاصمة برسم تسوية الجولة 21 من البطولة.

من جهته، أشرف مدرب فريق الرديف، ربيع مفتاح على الحصة التدريبية للفريق الأول التي جرت يوم الأحد.

وأضاف النادي في ذات البيان “باشر محمد لاسات الاثنين، مهامه بشكل رسمي، حيث أشرف على الحصة التدريبية لمساء ذات اليوم بملعب عمر حمادي”.

يذكر أن لاسات (58 سنة) سبق له العمل في عدة أندية محلية كمدرب رئيس ومساعد، آخرها كان شبيبة القبائل هذا الموسم، كما تولى الإشراف على المنتخبين الوطنيين لأقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة.

وتراجع نادي “سوسطارة” إلى المركز السادس في الترتيب العام للبطولة برصيد 33 نقطة، متخلفا بعشر نقاط عن مركز الملاحقة.

ويبقى نادي “البهجة” منقوصا من مباراة متأخرة، والمؤجلة إلى يوم الجمعة 23 ماي، أمام الجار مولودية الجزائر، لحساب الجولة الـ22، كما تأهل إلى نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد، وهو ما قد يسمح له بإنقاذ موسمه في حال تتويجه بها.