سعيد عويطة.. بطل مغربي سابق ضحية “نصب” من زوجته 

في حوار صادم، اتهم البطل الاولمبي المغربي سعيد عويطة زوجته السابقة بالنصب بالتواطؤ مع محامية العائلة.

وخلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، قال عويطة إن زوجته جردته من كل أمواله وممتلكاته وتركته بلا شيء بعد التقاعد.

وكشف البطل الأولمبي المزدوج في سباقي 5000 متر و 800 متر عن توكيله لزوجته السابقة لإدارة ممتلكاته في المغرب، وأضاف “أعطيتها توكيلا يسمح لها بالتصرف بكل ما أملك ولم أتخيل أن تغدر بي، لكنها باعت حتى بيتي الذي أعيش فيه”.

وأوضح عويطة من خلال البرنامج، أنه سبق له أن رفض مناقشة “هذه القضية المحزنة”، تاركا العدالة في كلمتها الأخيرة.

وقد تفاعل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي مع قضيته البطل الاولمبي المغربي، وقال عبد الإله معلقا على هذه القضية:” سعيد عويطة شرب من نفس الكأس، طرد أبوه وخلاه يتسول، الجزاء من جنس العمل الذي قام به ضد والده”.

وكتب عبد الله “أدعو الجميع إلى التريّث في إطلاق الأحكام تبيّنوا ولا تظلموا سعيد عويطة أو غيره، قد تكون القصة غير صحيحة .. والجميع يتفق أن عقوق الوالدين ذنب كبير يستوجب العقوبة. نسأل الله سلامة قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا.