سعيود: الدولة عازمة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عزم الدولة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن والإنصاف في مجال التنمية.

وفي كلمة له خلال اشرافه على مراسم تنصيب علي مولاي، واليا جديدا لبني عباس، مساء الأربعاء، أكد الوزير أن هذه الولاية الجديدة، تتوفر على مؤهلات واعدة، ماجعلها تقطع أشواطا هامة في مسارها التنموي.

كما أبرز سعيود الحرص الدائم الذي يوليه رئيس الجمهورية على المتابعة الدقيقة للشؤون المحلية، وترسيخ ثقافة النجاعة في التسيير العمومي، وسعيه المستمر إلى تجديد الفعل التنموي بما يضمن خدمة مثلى للمواطن.

وفي هذا الصدد، جدد الوزير تأكيده عزم الدولة على مواصلة الجهود للتحسين من الإطار المعيشي للمواطن، وإرساء مبادئ التوازن بين الأقاليم والإنصاف في مجال التنمية، بما يكرس ولاية بني عباس كقطب اقتصادي وسياحي واعد في الجنوب الغربي للبلاد، وذلك من خلال مقاربة جديدة تعتمد على العمل الميداني المستمر والإصغاء لانشغالات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن مصالحه تولي عناية خاصة لبني عباس باعتبارها ولاية جديدة تشهد مرحلة تثبيت هياكلها الإدارية والتنظيمية، وذلك من خلال تدعيمها بالموارد التقنية والبشرية والمالية اللازمة، بما يضمن لها القدرة الكاملة على ممارسة صلاحياتها بفعالية وكفاءة.

كما أكد سعيود على أهمية العمل المنسق والتكاملي بين المسؤولين المحليين والمنتخبين سواء على المستوى الوطني أو المحلي، بما يضمن انسجام الرؤى وتكامل الجهود، ويكرس روح المسؤولية الجماعية في خدمة المواطن.