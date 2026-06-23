سعيود: رقمنة الخدمات وعصرنة الإدارة في صلب تحسين الخدمة العمومية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، التزام قطاعه بمواصلة جهود تحديث وعصرنة الإدارة العمومية من خلال توسيع رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز جودة التكفل بالمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ترسيخ خدمة عمومية عصرية وفعالة.

وجاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف هيئة وسيط الجمهورية بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، تحت شعار “الإنصاف أساس الخدمة العمومية وكرامة المواطن أولوية”، بحضور وسيط الجمهورية محمد حطاب، ووالي ولاية الجزائر، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية.

وأوضح الوزير أن إحياء هذا اليوم يمثل فرصة لتجديد الالتزام بخدمة المواطن والارتقاء بالمرفق العمومي وفق مبادئ الإنصاف والشفافية والنجاعة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به هيئة وسيط الجمهورية في تعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمواطن وترسيخ ثقافة الإصغاء والتكفل بانشغالات المواطنين.

وأشار سعيود إلى أن تحسين الخدمة العمومية يحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، الذي جعل من عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن أحد المحاور الأساسية للإصلاحات الوطنية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعميم الرقمنة، وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وتعزيز آليات معالجة انشغالات المواطنين.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة على مستوى قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل لتطوير المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات، لاسيما عبر رقمنة الخدمات الإدارية، وعصرنة خدمات الحالة المدنية، وتطوير المنصات الرقمية، وتعزيز الترابط البيني بين الإدارات، بما يضمن سرعة معالجة الملفات ورفع فعالية الأداء العمومي.

كما أكد أن الجماعات المحلية تظل الحلقة الأقرب إلى المواطن، ما يجعلها محوراً أساسياً في هذه المقاربة، مشيراً إلى مواصلة دعمها بالوسائل والآليات اللازمة لتحسين الخدمة العمومية وترقية التنمية المحلية.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير التقدم المحقق في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الاستفادة منها.

وفي ختام كلمته، جدد سعيود التزام القطاع بمواصلة مسار التحديث والعصرنة، بما يعزز قيم الإنصاف والشفافية والكرامة، ويستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمة عمومية أكثر كفاءة وفعالية.