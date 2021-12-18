سعيود عاش “مأساة” مزياني وعجيسة ومايدي مع “الخضر”؟

نال اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود مساء السبت، جائزة أحسن لاعب في المباراة النهائية لِمنافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

ودخل متوسط الميدان الهجومي سعيود إلى أرضية ملعب مدينة الخور القطرية بديلا في الدقيقة الـ 66، لِزميله المهاجم الطيب مزياني. وحينها كان المنتخب المحلّي الجزائري مُتعادلا بِنتيجة سلبية مع الفريق التونسي.

وتمكّن سعيود من منح الأسبقية لِمحلّيي “الخضر” بِهدف عالمي في الدقيقة الـ 99، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

واكتفى سعيود بِالمشاركة في مقابلتَين فقط، من أصل 6 مواجهات خاضها المنتخب المحلّي في منافسة كأس العرب. بِسبب شغله منصب صانع ألعاب، الذي يحوزه أيضا يوسف بلايلي وأيضا ياسين براهيمي.

ويملك ابن قالمة – البالغ من العمر 31 سنة – قدرات فنية خارقة للعادة، لِسوء حظّه وفرة بدائل المنصب الخاص به.

وتُشبه حالة أمير سعيود، ما مرّ به سابقا لاعبون مثل عبد القادر مزياني في اتحاد الحراش ونصير عجيسة في وفاق سطيف وعدّة مايدي في شبيبة تيارت. الذين لم يُفجّروا مواهبهم في صفوف المنتخب الوطني، بِسبب وجود لاعب آخر مُميّز وعلى قدر كبير من الكفاءة كان يشغل المركز ذاته، والأمر يتعلّق بِالأخضر بلومي.

بقي الآن هذا التساؤل المُلحّ: هل يُمكن للناخب الوطني جمال بلماضي جلب أمير سعيود إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، ولو بِتغيير منصبه (أو مراكز الآخرين)، بِطريقة لا تُضرّ بِمردوده فوق المستطيل الأخضر؟