سعيود في زيارة عمل إلى سلطنة عمان لتعزيز التعاون الثنائي

قام وزير النقل، السعيد سعيود، يوم أمس الأربعاء، بزيارة عمل إلى سلطنة عمان، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال النقل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة النقل رافق الوزير سعيود في هذه الزيارة وفد هام من القطاع، حيث كان في استقباله بالعاصمة العُمانية مسقط كل من وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، سعيد بن حمود المعولي، ووزير الاقتصاد العُماني، السعيد الصقري، إلى جانب سفير الجزائر بسلطنة عمان.

وعقب مراسم الاستقبال، عقد الجانبان جلسة عمل موسعة تم خلالها تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بأنماط النقل المختلفة، من نقل جوي وبحري وبري، فضلاً عن دراسة فرص الاستثمار الممكنة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وتم خلال الجلسة كذلك استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، لاسيما في قطاع النقل، بما يعزز الشراكة القائمة ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.