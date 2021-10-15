سعيود في طريقه للعودة مجدّدا إلى الدوري المصري 

كشفت تقارير إعلامية، عن دخول نادي بيراميدز المصري في مفاوضات مع الدولي الجزائري أمير سعيود لاعب الطائي السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأوضحت ذات المصادر أن نادي بيراميدز المصري فتح خط المفاوضات مع سعيود، النجم السابق للأهلي المصري واللاعب الحالي لنادي الطائي السعودي، للتعاقد معه بشكل رسمي وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وحاول مسؤولو التعاقدات في نادي بيراميدز، الاتصال مع سعيود لاستطلاع رأيه حول الانضمام للنادي في جانفي المقبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وحسب ذات المصدر، فقد رحب اللاعب بالانتقال للنادي في الميركاتو الشتوي، ولكن لا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بخوص الأمور المالية لحسم الصفقة بشكل رسمي.

ويعتبر أمير سعيود من اللاعبين المتميزين ويملك إمكانيات فنية وبدنية عالية وخبرات كبيرة حيث لعب في صفوف الأهلي والإسماعيلي المصريين ووفاق سطيف وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة.