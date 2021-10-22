سعيود: لا نستحق الخسارة أمام الأهلي وسنعود بقوة في الجولات المقبلة

يصنف حاليا ضمن أفضل نجوم الدوري السعودي

أبدى الجزائري أمير سعيود نجم نادي الطائي السعودي، حزنه على خسارة فريقه أمام أهلي جدة، بنتيحة (2-1)، الخميس، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهو الذي بصم على مستويات عالية جدّا منذ انضمامه للنادي السعودي هذا الموسم قادما من شباب بلوزداد، ما جعل وسائل الإعلام والجماهير السعودية تصنفه ضمن قائمة أفضل نجوم الدوري السعودي حاليا.

وقال أمير سعيود في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الطائي والأهلي: “لا نستحق الخسارة وغياب موسونا أثر على الفريق، بجانب الأهداف المبكرة للخصم”، قبل أن يضيف: “قدمنا مستوى جيدا خصوصا أننا لعبنا أمام فريق كبير ومحترم، وبذلنا كل جهد لكن في النهاية لم نوفق في التسجيل”، وأردف: “الأهداف المبكرة للأهلي في بداية الشوطين الأول والثاني أخلطت أوراقنا، ومع ذلك عدنا للمباراة وقدمنا مستوى جيد ولم نوفق”.

من جهة أخرى، أبدى سعيود ثقة كبيرة في عودة فريقه إلى السكة الصحيحة في المباريات المقبل، ووجه رسالة تحد قال فيها: “لن نرفع راية الاستسلام ومازال الدوري طويلا، وسنواصل القتال حتى آخر مباراة لتحقيق الهدف وهو عدم السقوط لدوري الدرجة الأولى”، وتجمد رصيد فريق الطائي، الذي خسر للمباراة الثانية على التوالي، عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.