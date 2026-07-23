سعيود من تلمسان: تعويض المتضررين من الحرائق قبل الدخول الاجتماعي

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود في تصريح للصحافة عقب تقديم العزاء لعائلة المرحوم محمد مراح بأولاد ميمون ولاية تلمسان أن تعويض المتضررين من الحرائق سيتم قبل الدخول الاجتماعي.

وأكد سعيود “على تضامن الدولة الكامل مع العائلات المتضررة من حرائق الغابات.”

كما أوضح أن الرئيس تبون “أسدى تعليمات بتشكيل لجان لإحصاء جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين، قصد حصرها بدقة والتكفل بها في أقرب الآجال، تمهيدًا للشروع في عمليات التعويض قبل الدخول الاجتماعي المقبل، لاسيما ما تعلق بالخسائر المادية.”

وأشار إلى أنه التقى بعدد من مواطني بلدية أولاد ميمون، حيث استمع إلى انشغالاتهم، مؤكداً أنه سيتم رفعها إلى الحكومة لدراستها والتكفل بها.

وجدد سعيود الترحم على أرواح ضحايا الحرائق، متقدما التعازي إلى ذويهم.

أما بخصوص الوضعية الميدانية، فأوضح سعيود أنها “تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية، حيث تم التحكم في جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها.”

وأشار إلى ان الجزائر سجلت، خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت، أكثر من 160 حريقاً عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، ليؤكد أن “الوضع أصبح تحت السيطرة بفضل التجند الكامل لمصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، ومختلف الأسلاك الأمنية، إلى جانب المساهمة الفعالة للمواطنين.”

متوجها بالشكر والتقدير إلى أفراد الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والسلطات المحلية والأمنية، وجميع المواطنين الذين ساهموا في عمليات إخماد الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

سعيود أكد أنه تم تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، من بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين كبيرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات التابعة لكل من الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، وهو ما عزز فعالية التدخلات الميدانية.