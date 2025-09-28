سعيود يأمر بإجراء خبرة تقنية معمقة لتحديد أسباب مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، 28 سبتمبر، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع مع إطارات الوزارة، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة آثار التقلبات الجوية الأخيرة وتدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات، إضافة إلى متابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي.

وبعد عروض حول آثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم، قدمها كل من المدير العام للحماية المدنية، والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومدير العمل الإقليمي والحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية، أسدى الوزير تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش وخبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة.

كما وجه الوزير إلى ضرورة التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، والتحديد الدقيق للمسؤوليات، مضيفا بضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال، كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة ومتابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الاستراتيجية، فوجه الوزير إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما ما ارتبط بمحطات تحلية مياه البحر، ودورها في تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

أما فيما يتعلق بمتابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت الماضي، حيث قُدم عرض مفصل حول شبكة الرحلات وبرنامج لتعزيز الأسطول الجوي وبرامج التكوين إضافة إلى تطوير الخدمات الخاصة، شدد الوزير على “تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب”، و”المحافظة على النقل المنتظم لعمال قطاع المحروقات إلى جانب باقي القطاعات”، و”الحرص والعمل على ضمان أعلى معايير السلامة والراحة”، و”حماية مناصب الشغل ومرافقة العمال في هذا المسار الجديد”، إضافة إلى “مواصلة نفس وتيرة العمل لترسيخ مكانة الشركة الجديدة كـفاعل وطني رائد في النقل الجوي الداخلي.”