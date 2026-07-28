سعيود يؤكد دعم الدولة لتسريع إنجاز مشروع “بلدنا الجزائر”

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، التزام الدولة بتوفير مختلف أشكال الدعم والمرافقة لضمان إنجاح مشروع الشراكة “بلدنا الجزائر”، وذلك خلال استقباله، رئيس مجلس إدارة المشروع علي العلي والوفد المرافق له، حيث خُصص اللقاء لتقييم مدى تقدم تنفيذ المشروع وبحث الجوانب اللوجستية، لاسيما المرتبطة بقطاع النقل، بما يضمن تجسيده في أفضل الظروف.

وشهد اللقاء، الذي جرى أمس الإثنين بقصر الحكومة بحضور إطارات مركزية من الوزارة، استعراض سير تنفيذ مشروع “بلدنا الجزائر”، مع مناقشة مختلف المتطلبات اللوجستية الداعمة له، خاصة ما يتعلق بقطاع النقل، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وأكد الوزير السعيد سعيود، بهذه المناسبة، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ستوفر “كل أشكال المرافقة والدعم”، من خلال تهيئة الظروف المناسبة وضمان المرافقة اللازمة بما يكفل السير الحسن للمشروع وتحقيق أهدافه وفق الآجال المسطرة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مشروع الشراكة “بلدنا الجزائر”، علي العلي، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حفاوة الاستقبال، مثمناً روح التعاون والاستعداد الدائم لمرافقة المشروع، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، حرص السلطات العمومية على توفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاحه.

كما أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وقطر، مؤكدين أن التعاون الثنائي يشهد تطوراً متواصلاً بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين، بما يعزز الشراكة في مختلف المجالات، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة.

ويُنجز مشروع “بلدنا الجزائر” في إطار شراكة بين شركة “بلدنا” القطرية والصندوق الوطني للاستثمار، ويمتد على مساحة 117 ألف هكتار بولاية أدرار، ويستهدف، على المدى البعيد، تربية 270 ألف رأس من الأبقار، بما يسمح بإنتاج نحو 194 ألف طن من مسحوق الحليب سنوياً، إلى جانب أكثر من 250 منتجاً آخر في مراحل لاحقة.

وتُقدر قيمة استثمارات المشروع بـ 3.5 مليار دولار، ويهدف إلى تغطية 50 بالمائة من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات، فضلاً عن استحداث أكثر من 15 ألف منصب عمل خلال مرحلة الإنجاز.