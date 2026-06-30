سعيود يبحث مع مدير “سي أم أ سي جي أم” ملفات البحرية التجارية والموانئ

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المدير العام لشركة النقل البحري والشحن بالحاويات والخدمات اللوجستية بالجزائر “سي أم أ سي جي أم”، محمد معموري، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المرتبطة بقطاع البحرية التجارية والموانئ.

وجرى اللقاء بمقر الوزارة، حيث تناول الطرفان الملفات المتعلقة بمجال البحرية التجارية والموانئ، في إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة ذات الصلة بقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.