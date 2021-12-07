-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سعيود يتحدى منتخب مصر وحارسه الشناوي

سليم.ع
  • 713
  • 0
سعيود يتحدى منتخب مصر وحارسه الشناوي
أمير سعيود

قال لاعب المنتخب الوطني أمير سعيود أن “الخضر” سيسعون جاهدين من أجل تأكيد إمكاناتهم، وتحقيق الفوز على مصر للظفر بصدارة المجموعة.

وقال أمير سعيود في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس2 “، في رده على سؤال حول عدم تلقي الحارس الشناوي لأي هدف : “سنفتتح عداد الأهداف أمامه”.

وأضاف: “الشناوي حارس كبير على مستوى عالي، أتمنى التوفيق للجميع وأن نفوز بالمباراة، فهدفنا تصدر المجموعة”.
وأكد لاعب الطائي السعودي أن مباراة مصر فرصة مناسبة لتحسين العلاقات أكثر، وأن المواجهة عبارة عن داربي بين بطابع خاص”.

مقالات ذات صلة
الفوز سيكون للخضر

الفوز سيكون للخضر

هذه قصة ياسين جلولي أول لاعب جزائري يحترف في بطولة بنغلاديش

هذه قصة ياسين جلولي أول لاعب جزائري يحترف في بطولة بنغلاديش

لهذا السبب يتمنى الإعلامي أيمن عزام تتويج “الخضر” بكأس العرب

لهذا السبب يتمنى الإعلامي أيمن عزام تتويج “الخضر” بكأس العرب

إسماعيل بن ناصر:  ليفربول يمنعنا من الاحتفال

إسماعيل بن ناصر:  ليفربول يمنعنا من الاحتفال

هذا ما قاله الإعلام المصري عن مباراة الجزائر

هذا ما قاله الإعلام المصري عن مباراة الجزائر

الخضر أمام حتمية “تفعيل الهجوم” في مباراة الفراعنة

الخضر أمام حتمية “تفعيل الهجوم” في مباراة الفراعنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد