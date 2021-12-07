سعيود يتحدى منتخب مصر وحارسه الشناوي

قال لاعب المنتخب الوطني أمير سعيود أن “الخضر” سيسعون جاهدين من أجل تأكيد إمكاناتهم، وتحقيق الفوز على مصر للظفر بصدارة المجموعة.

وقال أمير سعيود في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس2 “، في رده على سؤال حول عدم تلقي الحارس الشناوي لأي هدف : “سنفتتح عداد الأهداف أمامه”.

وأضاف: “الشناوي حارس كبير على مستوى عالي، أتمنى التوفيق للجميع وأن نفوز بالمباراة، فهدفنا تصدر المجموعة”.

وأكد لاعب الطائي السعودي أن مباراة مصر فرصة مناسبة لتحسين العلاقات أكثر، وأن المواجهة عبارة عن داربي بين بطابع خاص”.