سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع 3 ولاة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الأربعاء، على اجتماع تنسيقي جمعه بولاة 3 ولايات هي تبسة، الوادي، وخنشلة.

وحسب بيان للوزارة، تناول الاجتماع بالدراسة عددا من الإنشغالات المرتبطة بالحكامة المحلية ووتيرة التنمية المحلية، ودراسة سبل معالجتها.

وفي معرض توجيهاته، أكد الوزير على أهمية المتابعة الحريصة للإشكاليات المرصودة، وضرورة العمل المشترك على المستوى المركزي والمحلي للتكفل بها، بما يعود بالنفع على المواطن.

كما أعلن سعيود عن مقاربة جديدة تحفز التنسيق ما بين الولايات لاسيما تلك المحاذية لبعضها قصد تسريع وتيرة المشاريع التنموية المحلية وفق نهج تكاملي.

ونوه في هذا المسعى بالدور المنوط بالمجالس المحلية المنتخبة لتحسين التواصل الجواري والتفاعل السريع مع المتطلبات التنموية. يضيف المصدر ذاته.

كما وجه الوزير إلى ضرورة تعزيز الإصغاء للمواطن والإشراك الفعلي للمجتمع المدني، بما يمكن من الوصول إلى تكفل ناجع بالإنشغالات التنموية.