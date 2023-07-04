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رياضة

سعيود يتفق مع إدارة الطائي على تجديد عقده

عمر سلامي
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سعيود يتفق مع إدارة الطائي على تجديد عقده
أرشيف
أمير سعيود

اتفق الدولي الجزائري، أمير سعيود مع إدارة ناديه الطائي السعودي، على تجديد عقده لموسم إضافي.

وكشفت صحيفة “الرياض” السعودية، بأن الاتفاق على التجديد جاء بعد عدة اجتماعات تم عقدها في الفترة الماضية بين اللاعب ومسؤولي الطائي.

وكان اللاعب السابق لشباب بلوزداد، قد اتفق مع نادي الرائد بسبب خلاف مع إدارة الطائي حول مدة العقد حيث اشترط عقدا لسنتين، قبل أن يوافق على سنة واحدة مقابل رفع راتبه.

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