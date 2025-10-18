سعيود يتوعد بمواجهة كل ما يمس بأمن المواطن والسكينة العمومية “بكل حزم”

خلال اجتماع جمعه بإطارات الوزارة:

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم السبت، 18 أكتوبر، بقصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة، تضمن جملة من التوجيهات ذات الصلة بمختلف ورشات القطاع.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، وجه الوزير في معرض تعليماته من أجل متابعة شؤون المواطنين والتفاعل العاجل معها، إلى المتابعة الميدانية لسير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، والاستدراك العاجل للاختلالات المرصودة لاسيما في مجال الصحة الجوارية، التربية وكذلك للتزويد بالشبكات والمواد الضرورية، وفي مقدمتها التزويد بالمياه، باعتباره مرفقا حيويا، يتعين الحرص على ضمانه وفق أعلى مستويات الصرامة و الالتزام.

كما شدد على ضرورة إعلام المواطن من قبل السلطات المحلية، بصفة مسبقة، بأي تذبذب أو تغيير في برنامج الخدمة العمومية عبر كل الدعائم المتاحة.

وأولى الوزير، في هذا الشق، أهمية بالغة لولايات الجنوب، عبر اتخاذ تدابير تتوافق وخصوصيات المناطق، مع تبني مقاربة استشرافية من قبل المسؤولين المحليين تسمح بتفادي أي اختلالات مرتقبة في التزويد، كما ألح الوزير على ضرورة متابعة وتسريع وتيرة مشاريع الطرق لاسيما على مستوى ولايات الجنوب، والحرص على اتخاذ تدابير ظرفية تضمن انسيابية الحركة المرورية خلال فترة سير هذه المشاريع.

وفي معرض تناوله لانشغالات المواطن، ذكر الوزير بأن ضمان السكينة العمومية يحتل صدارة أولويات العمل القطاعي، معتبرا أنه وبالرغم من الفعالية التي تبين عنها المصالح الأمنية في مجابهة مظاهر العنف المجتمعي، إلا أنه سيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية قصد تكثيف التواجد الأمني لاسيما على مستوى محيط الهياكل التربوية والجامعية، مع مواجهة كل ما يمس بأمن المواطن والسكينة العمومية بكل حزم، والحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.

و ضمن مساعي رفع نجاعة التكفل بشؤون المواطنين، وجه الوزير إلى أهمية التواصل الدائم مع المنتخبين باعتبارهم ممثلي الشعب، مذكرا بتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة تخصيص جلسات استقبال دورية لنواب الشعب، للتشاور البناء وتبادل الرؤى بخصوص معالجة المسائل المتصلة بالشأن المحلي وتعزيز الوتيرة التنموية.

أما بخصوص ترقية الإطار المعيشي للمواطن، أسدى الوزير تعليمات صارمة للمضي دون أجل في تنفيذ مخرجات اللقاء الأخير الذي خصص لتناول الإشكاليات ذات الصلة بالنقاوة العمومية والتحسين الحضري، موجها إلى ضرورة مباشرة عمليات الاحصاء الدقيق لوضعية التكفل بهذا المحور عبر كافة ولايات الوطن، وفقا لذات البيان.