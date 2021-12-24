سعيود يحظى بمراقبة طبية في قطر تحت إشراف طبيب الخضر

لعب كأس العرب وهو يعاني من إصابة

يخضع اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود، بطل العرب، لمراقبة طبية معمقة من طرف أطباء مركز أسباير للإصابات الرياضية في قطر، بعد إجراء فحوصات أثبتت إصابته، حسب ما أعلن عنه ناديه الطائي الناشط بالبطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم في بيانه.

وكان سعيود قد ساهم في تتويج المنتخب الوطني للمحليين بلقب كأس العرب بالدوحة، للمرة الأولى في تاريخ الكرة الجزائرية، خلال الفوز على تونس بنتيجة 2-0بعد الوقت الإضافي،مسجلا أحد أهداف المباراة.

وحرصت إدارة الطائي على الرد على ما سمته “المعلومات المغلوطة” المتداولة حول سعيود، فذكرت في بيانها أنه ” تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده للمشاركة في كأس العرب، ولرغبة اللاعب تمت الموافقة على التحاقه بالمعسكر بعد التنسيق مع مدرب الطائي. شارك اللاعب في المباراة الأولى للبطولة وهو مصاب قبل استبداله ثم إراحته في بقية المباريات حتى المباراة النهائية التي شارك فيها احتياطيا بعد أن أعطي مسكنات لتخفيف ألم الإصابة”.

وأوضح نفس المصدر أنه “بعد النهائي تم التواصل مع اللاعب الذي طلب عرضه على مراكز متخصصة في قطر وأخذ أشعة رنين مغناطيسي التي أكدت إصابته بما يتطلب علاجه. وتم التواصل مع طبيب المنتخب الجزائري الذي يعمل في مركز أسباير للإصابات الرياضية في قطر”.

واستطرد نادي الطائي السعودي: “رأى الجهازان الفني والطبي في النادي أن يبقى سعيود في قطر لعلاج إصابته بإشراف طبيب المنتخب الجزائري في أحد المراكز المتطوّرة عالميا لعلاج الإصابات الرياضية، حتى اكتمال شفائه تماما لضمان عدم تأثر اللاعب بمضاعفات الإصابة لاحقا”، مختتما بيانه بالقول إن “قرار مشاركة اللاعب المستقبلية خاضع لشفائه التام من الإصابة ونتمنى عودته قريبا للتدريبات إن شاء الله”.