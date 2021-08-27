سعيود يرسّم انضمامه للطائي السعودي بعقد لموسمين

رسّم المهاجم أمير سعيود، انضمامه لنادي الطائي السعودي، بعقد يمتد لموسمين، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وحسم سعيود مستقبله بالانضمام إلى الطائي السعودي، حيث خضع الخميس للفحص الطبي، قبل الإمضاء على عقده وتقديمه لوسائل الإعلام.

ووعد سعيود جماهير نادي الطائي بإسعادهم في هذا الموسم، حيث قال في تصريح مقتضب، على الحساب الرسمي للنادي السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” إن شاء الله سأفرح الجمهور”.

وفضل هداف البطولة الجزائرية، ونجم شباب بلوزداد العرض السعودي المغري على التجديد في نادي “العقيبة”، بعد “سوسباس” دام لأكثر من أسبوعين، ورغم رحيله عن النادي فقد نال اللاعب ثناء أنصار “الشباب” نظير ما قدمه، خاصة في الموسم المنقضي.

ويراهن فريق شباب بلوزداد، على متوسط ميدانه العربي ثابتي، للتألق في الموسم المقبل، في منصب صانع ألعاب ، لتعويض سعيود، خاصة وأن اللاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة، لم يستغلها كما ينبغي منذ التحاقه بشباب بلوزداد.