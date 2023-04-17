سعيود يريد عقدا جديدا لسنتين مع الطائي السعودي ويرفض التجديد

إدارة الطائي ترغب في استمراره وشباب بلوزداد يراقب

كشفت مصادر صحفية سعودية أن الدولي الجزائري أمير سعيود، لاعب فريق الطائي، رفض عرضًا من إدارة ناديه لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف على مدة العقد المقدَّم له.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العرض الأول الذي قدَّمته إدارة تركي الضبعان لتجديد عقد سعيود (32 عامًا)، بلغت مدته موسمًا واحدًا، ينتهي بنهاية 2024، وهو ما رفضه الأخير، محدِّدًا شرطا للبقاء في النادي بتقديم عرض لمدة موسمين.

وأكدت أن إدارة النادي الشمالي، ترغب بشدة بقاءَ اللاعب في صفوف الفريق نظير مستوياته الجيدة خلال المباريات التي خاضها في الموسم الجاري، لكنها اضطرت إلى تقديم عرض لمدة عام واحد لعدم اتضاح الرؤية حول بقائها فترةً رئاسيةً جديدة، إذ تنتهي مهامها بنهاية موسم 2024.

وتعاقدت إدارة الطائي مع المهاجم الجزائري، أوت 2021، لمدة موسمين، قادمًا من شباب بلوزداد بصفقة انتقال حرٍّ، ولعب مع الفريق 43 مباراةً بعدد دقائق 3669، وسجل 12 هدفًا، وصنع ثمانية.

وكان سعيود قد أكد الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية عن سعادته وارتياحه الكبير داخل فريقه، مؤكدا أنه يشعر بالراحة في الطائي ومدينة حائل، وكل الظروف هنا متاحة لتقديم الأفضل، وأهل حائل معروفون بالكرم وهذا كلام واقعي.

وفي نفس السياق قالت مصادر متطابقة للشروق أن إدارة شباب بلوزداد قد تدخل السباق لاستعادة لاعبها السابق وهذا نظرا لإمكانياته الكبيرة ومردوده الجيد الذي تركه خلال تواجده بالفريق حيث كان وراء النتائج الإيجابية التي تحصل عليها الفريق غير أن ذلك قد يكون صعبا جدا وهذا نظرا لقيمته السوقية التي من الصعب على الإدارة البلوزدادية توفيرها له، زد على ذلك أن أغلب الأندية السعودية تريده خاصة وأنه يترك أسبوعيا بصمته في الدوري السعودي مثلما حدث الأسبوع الماضي حين لعب مباراة في القمة أمام الهلال السعودي وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليرفع رصيده من الأهداف، هذا الموسم إلى 7 أهداف.