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اقتصاد

سعيود يزور ميناء صلالة العُماني

الشروق أونلاين
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سعيود يزور ميناء صلالة العُماني

قام وزير النقل، السعيد سعيود بزيارة ميناء صلالة، وذلك في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل التي يقوم بها إلى سلطنة عمان.

وأفاد بيان للوزارة، أنه خلال هذه الزيارة التي تمت رفقة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل, خميس بن محمد الشماخي, اطلع سعيود على ما يتميز به هذا الميناء من أفضليات تنافسية وخدمات لوجستية ومرافق.

كما وقف وزير النقل على الفرص الاستثمارية والكفاءات التشغيلية التي يمتع بها ميناء صلالة، الواقع بمحافظة ظفار، جنوب السلطنة.

يذكر أن سعيود شرع الاربعاء في زيارة عمل إلى سلطنة عمان, على رأس وفد هام من القطاع، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف مجالات النقل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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