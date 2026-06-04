سعيود يستقبل الشيباني بقصر الحكومة  

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق له.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية، في مستهل اللقاء، الذي جرى صبيحة اليوم الخميس 04 جوان، بقصر الحكومة، رحّب سعيود بضيف الجزائر، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأصيلة التي تجمع شعبي البلدين.

كما تباحث الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجانب الامني، محاربة الجريمة المنظمة، وتنقل الأشخاص.