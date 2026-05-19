سعيود يستقبل نظيره النيجري

حلّ بالجزائر في زيارة عمل على رأس وفد وزاري هام

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية بجمهورية النيجر، محمد تومبا، الذي حلّ بالجزائر في زيارة عمل على رأس وفد وزاري هام، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

ويضم الوفد النيجري المرافق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، ووزيرة الطاقة، إلى جانب الأمين العام لوزارة البترول، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء هذا اللقاء، بحسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في سياق زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول النيجري إلى الجزائر رفقة وفد حكومي رفيع المستوى.