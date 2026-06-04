سعيود يسدي تعليمات بتسريع معالجة وإخراج البضائع في ميناء الجزائر

بعد زيارة تفتيشية "مفاجئة"

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود يوم الخميس، بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى ميناء الجزائر، لمعاينة ظروف العمل ومستوى الخدمات المقدمة هناك.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد شدّد الوزير سعيود خلال اجتماعه بمسؤولي وإطارات الميناء، على “ضرورة الرفع من وتيرة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المينائية”.

مؤكدا أن “الدولة وضعت كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، تحت تصرف القائمين على هذا المرفق. بما يقتضي العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق النجاعة المطلوبة”.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات بـ”تسريع معالجة البضائع وإخراجها في آجال وجيزة، ودعوة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استلام بضائعهم، بما يساهم في:

تخفيف الضغط على الميناء،

والقضاء على مظاهر الاكتظاظ،

وتقليص آجال معالجة البضائع،

وضمان انسيابية أكبر في حركة السفن والعمليات المينائية”.

كما أمر الوزير بـ”السهر على تطبيق نظام العمل المتواصل، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة. لضمان استمرارية النشاط، وتسريع وتيرة معالجة مختلف العمليات المينائية، والقضاء على فترات الانتظار برحاب الميناء”.

من جهة أخرى، عاين سعيود أشغال تهيئة الرصيفين رقم 8 و9 المخصصين للمسافرين. حيث أسدى تعليمات بـ”استكمال الأشغال في الآجال المحددة. بما يضمن توفير أفضل ظروف الاستقبال والتكفل بالمسافرين”.

كما شدد الوزير على “ضرورة اعتماد نفس التنظيم والترتيبات التي تم العمل بها خلال موسم الاصطياف الماضي. بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها، مع العمل على تعزيزها وتحسينها”.