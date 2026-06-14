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الجزائر

سعيود يشرف على تدشين الشطر الثاني للمصعد الهوائي في تيزي-وزو

الشروق أونلاين
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سعيود يشرف على تدشين الشطر الثاني للمصعد الهوائي في تيزي-وزو
وزارة الداخلية (شبكات)

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، 14 جوان، على وضع حيز الخدمة للشطر الثاني من مشروع المصعد الهوائي الرابط بين مقر الولاية ومستشفى سيدي بالوا، مع إعطاء إشارة انطلاق الشطر الثالث من المشروع الممتد من مستشفى سيدي بالوا إلى رجاونة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، استمع الوفد الوزاري إلى عرض تقني مفصل حول هذا المشروع، تضمن مختلف مراحل إنجازه وخصائصه التقنية، ودوره في تحسين ظروف تنقل المواطنين وفك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية، إضافة إلى قربه من المستشفى، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل تنقلهم نحو المرافق الصحية، فضلاً عن تعزيز جاذبية المنطقة ودعم النشاط السياحي.

الوزير وفي كلمة له بالمناسبة، أكد أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية للنقل، ويساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف تنقل المواطنين، خاصة القاطنين بالمناطق السفلى، وتسهيل الوصول إلى المرافق الحيوية، بما يخفف من معاناة التنقل اليومي.

كما أبرز أن هذا المشروع يجسد ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد، ويعزز جاذبية ولاية تيزي-وزو لما تزخر به من مقومات طبيعية وسياحية، مهنئًا الساكنة والسلطات المحلية بهذا المكسب التنموي الهام.

ليتنقل الوزير رفقة الوفد المرافق له عبر المصعد الهوائي، حيث عاينوا مختلف مرافقه واطلعوا على ظروف استغلاله والخدمات التي يوفرها لفائدة المواطنين.

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