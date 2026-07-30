سعيود يشرف على مراسم تنصيب والي قسنطينة الجديد.. وهذا ما أكده

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب كمال الدين كربوش واليا لولاية قسنطينة، تنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد سعيود، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن تعيين الوالي الجديد يجسد حرص رئيس الجمهورية على المتابعة الدقيقة للشأن المحلي، والتقييم المستمر لأداء المسؤولين المحليين، وترسيخ النجاعة في التسيير العمومي، بما يجعل خدمة المواطن في صدارة أولويات السلطات العمومية.

وأشار الوزير إلى المكانة التاريخية والاستراتيجية التي تحتلها ولاية قسنطينة، وما تحظى به من اهتمام خاص ضمن الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، مذكرا بالمشاريع الكبرى التي أُطلقت بالولاية، والتي تمثل رافدا أساسيا لتعزيز التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

كما دعا الوالي الجديد إلى تكثيف العمل الميداني، والسهر على التنفيذ الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وإزالة العراقيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن تحسين جودة الخدمة العمومية والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين.

وفي ختام المراسم، أعلن وزير الداخلية، باسم رئيس الجمهورية، التنصيب الرسمي لكمال الدين كربوش واليا لولاية قسنطينة.

وحل سعيود بولاية قسنطينة للإشراف على مراسم تنصيب الوالي الجديد، بعد توقيع رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، على مرسوم رئاسي، أنهى بموجبه مهامّ والي قسنطينة صيودة عبد الخالق، وعيّن والي بجاية كربوش كمال الدين، خلفا له، كما كلّف الأمين العام لولاية بجاية يحياوي السعيد بتسيير شؤون الولاية بالنيابة.

يذكر أن كربوش كمال الدين، من إطارات الإدارة المحلية. إذ تدرّج في عدة مناصب بقطاع الجماعات المحلية بصفته خريج المدرسة الوطنية للإدارة.

وشغل الوالي الجديد منصب مدير مركزي بوزارة الداخلية، كما تولى مهام مدير الإدارة المحلية بولايتي بجاية ووهران. قبل أن يعيّن أميناً عاماً لولاية البليدة، ثم والياً لولاية قالمة، وبعدها والياً لولاية بجاية، ليعيَّن اليوم والياً لولاية قسنطينة.