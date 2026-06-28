سعيود يعاين مناورة ميدانية لمكافحة حرائق الغابات بالبليدة   

حلّ، صبيحة اليوم الأحد، وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، بمنطقة واد الكراش بالشريعة بولاية البليدة، في زيارة عمل مرفوقًا بالمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير والي ولاية البليدة، إلى جانب السلطات المحلية والعسكرية والأمنية، وسيستهل الوزير زيارته بالإشراف على معاينة مناورة ميدانية واسعة النطاق لمكافحة حرائق الغابات بمنطقة واد الكراش، وذلك في إطار تعزيز جاهزية مختلف الأجهزة المتدخلة ورفع مستوى التنسيق العملياتي لمواجهة حرائق الغابات خلال موسم الاصطياف.

وتندرج هذه المناورة ضمن الاستعدادات الوقائية الرامية إلى اختبار قدرات التدخل الميداني وتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من آثار حرائق الغابات وحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية.