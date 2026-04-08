سعيود يعرض القانون المحدد للدوائر الانتخابية أمام مجلس الأمة

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء، عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة، حول نص القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وجرى العرض خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وفي كلمة له، اعتبر سعيود أن هذا النص يندرج في إطار المساعي الرامية إلى “تدعيم المنظومة التشريعية الانتخابية واستكمال الإصلاح السياسي والإداري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وتتجلى أهمية النص المذكور، مثلما أشار إليه الوزير, في كونه “الركيزة الأساسية لتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد عليها، بما يضمن تمثيلا انتخابيا حقيقيا ومتوازنا ويكرس الواقع الإقليمي الجديد ويعزز من عدالة الحضور السياسي داخل المؤسسات التشريعية”.