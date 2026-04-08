-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سعيود يعرض القانون المحدد للدوائر الانتخابية أمام مجلس الأمة

الشروق أونلاين
  • 33
  • 0
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء، عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة، حول نص القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وجرى العرض خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وفي كلمة له، اعتبر سعيود أن هذا النص يندرج في إطار المساعي الرامية إلى “تدعيم المنظومة التشريعية الانتخابية واستكمال الإصلاح السياسي والإداري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وتتجلى أهمية النص المذكور، مثلما أشار إليه الوزير, في كونه “الركيزة الأساسية لتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد عليها، بما يضمن تمثيلا انتخابيا حقيقيا ومتوازنا ويكرس الواقع الإقليمي الجديد ويعزز من عدالة الحضور السياسي داخل المؤسسات التشريعية”.

مقالات ذات صلة
الخارجية ترد على تهجم المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب على الجزائر

الخارجية ترد على تهجم المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب على الجزائر

سيفي غريب: الجزائر وموريتانيا تتجهان نحو شراكة تكاملية شاملة

سيفي غريب: الجزائر وموريتانيا تتجهان نحو شراكة تكاملية شاملة

أكثر من نصف المرضى يتعاطون المخدرات…

أكثر من نصف المرضى يتعاطون المخدرات…

سعيود يدافع عن توزيع مقاعد البرلمان ويردّ على المشككين!

سعيود يدافع عن توزيع مقاعد البرلمان ويردّ على المشككين!

حالة الطقس: رياح ودرجات حرارة مرتفعة عبر هذه الولايات

حالة الطقس: رياح ودرجات حرارة مرتفعة عبر هذه الولايات

تشريعيات 2026.. هذا موعد مراجعة القوائم الانتخابية وشروط التسجيل

تشريعيات 2026.. هذا موعد مراجعة القوائم الانتخابية وشروط التسجيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد